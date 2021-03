Cornebarrieu Foyer municipal Cornebarrieu, Haute-Garonne Don du sang Foyer municipal Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

En France, 3 millions de personnes sont concernées par une maladie rare. Il existe entre 6000 et 7000 maladies rares identifiées à ce jour et 80% d’entre elles sont d’origine génétique. Parmi elles, plusieurs nécessitent des produits sanguins pour soigner les malades. Donner son sang est un geste simple qui permet de sauver des vies.

**Prochaine collecte à Cornebarrieu : Vendredi 2 avril 2021 de 15h à 19h au Foyer municipal** (pièce d’identité obligatoire) **Don du sang et Covid-19 :**

> Vous pouvez continuer à donner votre sang pendant cette période de crise sanitaire sauf si vous avez été testé positif à la covid-19 dans les 42 derniers jours, si vous avez eu des symptômes au cours des 28 derniers jours ou avez été en contact étroit avec un malade Covid-19 au cours des 14 derniers jours.

> Il est possible de donner son sang après avoir reçu une injection de vaccin contre la Covid-19 sans délai à respecter.

> Vous êtes autorisés à vous déplacer pendant le couvre-feu pour donner votre sang en cochant le motif « assistance aux personnes vulnérables sur l’attestation ». renseignements : [www.dondesang.efs.sante.fr](https://dondesang.efs.sante.fr/) Collecte organisée par les Etablissements français du sang Foyer municipal 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

