Foyer de l’Aussonnelle, le vendredi 8 avril à 14:00

Une collecte de sang est organisée à Cornebarrieu **le vendredi 8 avril de 14h à 19h au foyer de l’Aussonnelle.** Prise de rdv en ligne recommandée sur [[mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr](mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr)](mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) **Rappel :** – Le don est autorisé pour les hommes et les femmes ayant entre 18 et 70 ans pesant plus de 50 kg. – Une pièce d’identité avec photo est obligatoire pour tous les donneurs. – Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai à respecter. renseignements : [www.dondesang.efs.sante.fr](https://dondesang.efs.sante.fr/) Collecte organisée par les Etablissements français du sang Foyer de l’Aussonnelle Place du boiret, Cornebarrieu Cornebarrieu Gastefer Haute-Garonne

