DON DU SANG ESCALQUENS ———————- ### Lundi 28 mars, de 14h à 19h à la salle des fêtes d’Escalquens. _Prise de rendez-vous recommandée._ _Pièce d’identité avec photo obligatoire pour tous les donneurs._ Il y a maintenant plusieurs jours, les réserves de sang en Occitanie atteignaient un seuil très préoccupant de 5 500 poches seulement alors qu’il en faudrait 9 000 en permanence. Depuis l’appel au don du 9 février dernier, les stocks remontent petit à petit mais restent encore fragiles. En effet, grâce à la mobilisation des donneurs et au soutien important des bénévoles, les réserves de l’Etablissement français du don ont aujourd’hui atteint leur oblectif de 100 000 poches au niveau national. Or, l’effort de chacun ne doit pas être relâché. Traditionnellement les vacances scolaires sont synonymes de baisse de la fréquentation des collectes et l’organisame a besoin de retrouver des réserves satisfaisantes car les besoins des malades, eux, ne faiblissent pas. Chaque jour en Occitanie, près de 1 000 dons sont nécessaires pour y répondre. Merci pour eux.

