Don du sang Erquy, 22 juillet 2022, Erquy.

Don du sang Salle des fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy

2022-07-22 12:00:00 – 2022-07-22 16:30:00 Salle des fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville

Erquy Côtes d’Armor

L’Établissement français du sang (EFS) a donc besoin de vous et lance un appel d’urgence !

Malgré le contexte sanitaire, nous devons rester mobilisés et continuer à donner régulièrement. Il est donc important que le plus grand nombre de donneurs entendent l’appel et se déplacent en masse pour donner dès à présent et particulièrement les personnes du groupe O & B.

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients. L’EFS et les malades ont besoin de la solidarité de tous !

Mobilisez-vous aussi souvent que possible ! Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.

https://dondesang.efs.sante.fr/

