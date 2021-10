Épinal Épinal Épinal, Vosges DON DU SANG Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

DON DU SANG Épinal, 12 octobre 2021, Épinal. DON DU SANG 2021-10-12 09:00:00 – 2021-10-12 13:30:00 CENTRE DES CONGRES EPINAL 7 Avenue de Saint -Dié

Épinal Vosges Pourquoi donner son sang ?

Chaque année, grâce au don de sang, 1 million de patients sont soignés : une femme qui a perdu beaucoup de sang en accouchant, un homme atteint d’un cancer sous traitement chimiothérapique … Les besoins des malades sont constants : 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France. Chaque don est précieux car il permet de sauver 3 vies ! Particulièrement en cette période de crise sanitaire, poursuivons ensemble la mobilisation pour le don de sang ! Pour donner votre sang, vous devez :

– Être âgé(e) de 18 à 70 ans

– Peser au moins 50kg

– Être reconnu(e) apte au don lors de l’entretien préalable au don

– Être muni(e) d’une pièce d’identité et d’un stylo personnel

– Manger avant et bien vous hydrater tout au long du parcours Avant de vous déplacer, faites le test en ligne « Puis-je donner mon sang ? » : efs.link/test Les étapes du don de sang :

– Accueil et inscription

– Questionnaire et entretien préalable au don

– Prélèvement (10 min)

– Pause A+ (collation) De l’inscription à la pause A+, prévoyez entre 45 min et 1h.

+33 3 29 82 14 55 https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

