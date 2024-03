Don du sang en partenariat avec les Raseteurs du Sud-Ouest SAlle Polyvalente Tartas, jeudi 28 mars 2024.

Don du sang en partenariat avec les Raseteurs du Sud-Ouest SAlle Polyvalente Tartas Landes

Toute personne de 18 à 70 ans et en bonne santé peut donner son sang. Les malades comptent sur vous !

Expositions photos , animations et collation gourmande offerte par les Raseteurs du Sud-Ouest

INFORMATIONS UTILES

• Prendre rdv https://dondesang.efs.sante.fr/

• Via l’application DON DE SANG à télécharger sur les téléphones

CONDITIONS AU DON

• Etre majeur et en bonne santé

• Ne pas venir à jeun

• Faire + de 50kg

• Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 15:30:00

fin : 2024-03-28 19:00:00

SAlle Polyvalente 28 cours SAint Jacques

Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine

