Eguisheim Eguisheim 68420, Eguisheim Don du sang Eguisheim Eguisheim Catégories d’évènement: 68420

Eguisheim

Don du sang Eguisheim, 19 novembre 2021, Eguisheim. Don du sang Eguisheim

2021-11-19 16:00:00 – 2021-11-19 19:30:00

Eguisheim 68420 Prochaine collecte à Eguisheim :

– Sans obligation de pass sanitaire

– Mesures barrières appliquées

Les réserves sont très basses, nous comptons sur vous ! Le Conseil municipal des jeunes s’associera également à cette collecte et proposera des animations à vos enfants le temps de votre don. Vous pourrez donc être de garde d’enfants et venir sauver des vies ! Rappel : pour donner votre sang, vous devez avoir entre 18 et 70 ans, peser au minimum 50kg et être en forme. Une collation vous sera proposée à l’issue de votre don. Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain issus des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable. Après votre don, une collation vous est proposée par l’Amicale. +33 6 12 92 09 21 Prochaine collecte à Eguisheim :

– Sans obligation de pass sanitaire

– Mesures barrières appliquées

Les réserves sont très basses, nous comptons sur vous ! Le Conseil municipal des jeunes s’associera également à cette collecte et proposera des animations à vos enfants le temps de votre don. Vous pourrez donc être de garde d’enfants et venir sauver des vies ! Rappel : pour donner votre sang, vous devez avoir entre 18 et 70 ans, peser au minimum 50kg et être en forme. Une collation vous sera proposée à l’issue de votre don. Eguisheim

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 68420, Eguisheim Autres Lieu Eguisheim Adresse Ville Eguisheim lieuville Eguisheim