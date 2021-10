L'Union Salle des fêtes Haute-Garonne, L'Union Don du sang – Du 25 au 27 octobre Salle des fêtes L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pensez à prendre rendez-vous en ligne sur [**[www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr](www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr)**](www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) ou via l’application mobile « Don de sang », dès quatre semaines avant la collecte pour faciliter votre don.

La prochaine collecte du don du sang se déroulera du 25 au 27 octobre à la salle des fêtes de 14h à 19h Salle des fêtes 6 avenue des Pyrénées, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne

2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T19:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T19:00:00

