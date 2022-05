Don du sang Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Don du sang Dinard, 10 mai 2022, Dinard. Don du sang COSEC 15, rue Gouyon Matignon Dinard

2022-05-10 – 2022-05-10 COSEC 15, rue Gouyon Matignon

Dinard Ille-et-Vilaine L’établissement Français du Sang a le plaisir de vous informer qu’une collecte de sang se déroulera sur Dinard au COSEC Donner son sang est un geste simple et solidaire qui ne dure que 45 minutes, dont 10 minutes pour le prélèvement. Chaque année ce don permet de soigner 1 million de malades, 10 000 dons sont donc nécessaires chaque jour ! Pour donner son sang :

Être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg,

Ne pas venir à jeun,

Bien s’hydrater,

Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don. Prise de rendez-vous via le site internet :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/47992/sang/10-05-2022 Mardi 10 mai 2022 – de 14h à 18h – COSEC

