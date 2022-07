Don du sang – C’est urgent Louhans, 13 juillet 2022, Louhans.

Don du sang – C’est urgent

2022-07-13

EUR 0 0 Parce que les maladies ne prennent pas de vacances, c’est le moment de faire un geste solidaire en donnant votre sang !

En 1h de son temps, il est possible de sauver 3 vies. Chaque année, 1 million de malades sont ainsi soignés grâce à la générosité des donneurs.

Il suffit d’être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, une pièce d’identité et peser au moins 50kg. Ne pas venir à jeûn et bien s’hydrater dans la journée. RDV souhaité sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Le don dure une dizaine de minutes mais il faut compter environ 1h pour les 4 étapes : accueil, entretien pré-don, prélèvement et collation.

Réserves faibles pour ce pont du 14 juillet, merci pour votre mobilisation.

dondusang.louhans@gmail.com

