Villeneuve-d'Ascq Centre social centre ville Nord, Villeneuve-d'Ascq Don du sang Centre social centre ville Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Don du sang Centre social centre ville, 17 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Don du sang

du mercredi 17 novembre au jeudi 18 novembre à Centre social centre ville

**Mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021, l’association pour le don de sang bénévole de Villeneuve d’Ascq Annappes Ascq organise une collecte de sang en partenariat avec le Forum des Sciences de 10h à 13h30 et 15h à 19h au centre social du centre-ville.**

Entrée libre

Mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021, l’association pour le don de sang bénévole de Villeneuve d’Ascq Annappes Ascq organise une collecte de sang au centre social du centre-ville. Centre social centre ville 2 rue des Vétérans 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Hôtel-de-Ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T13:30:00;2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T13:30:00;2021-11-18T15:00:00 2021-11-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Centre social centre ville Adresse 2 rue des Vétérans 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Centre social centre ville Villeneuve-d'Ascq