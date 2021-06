Villeneuve-d'Ascq Centre social centre ville Nord, Villeneuve-d'Ascq Don du sang Centre social centre ville Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Mercredi 21 juillet 2021, l’association pour le don de sang bénévole de Villeneuve d’Ascq Annappes Ascq organise une collecte de sang en partenariat avec le Forum des Sciences de 10h à 13h30 et 15h à 19h au centre social du centre-ville.**

Entrée libre

Mercredi 21 juillet 2021, l’association pour le don de sang bénévole de Villeneuve d’Ascq Annappes Ascq organise une collecte de sang au centre social du centre-ville. Centre social centre ville 2 rue des Vétérans 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Hôtel-de-Ville Nord

