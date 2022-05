Don du sang Broons Broons Catégories d’évènement: 22250

Broons

Don du sang Broons, 4 juillet 2022, Broons. Don du sang Salle des fêtes 7 rue de Plumaugat Broons

2022-07-04 14:15:00 – 2022-07-04 18:45:00 Salle des fêtes 7 rue de Plumaugat

Broons 22250 Don du sang à la salle des fêtes

Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.

Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation. Don du sang à la salle des fêtes

Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.

Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation. Salle des fêtes 7 rue de Plumaugat Broons

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 22250, Broons Autres Lieu Broons Adresse Salle des fêtes 7 rue de Plumaugat Ville Broons lieuville Salle des fêtes 7 rue de Plumaugat Broons Departement 22250

Broons Broons 22250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/broons/

Don du sang Broons 2022-07-04 was last modified: by Don du sang Broons Broons 4 juillet 2022 22250 Broons

Broons 22250