Don du sang Brassens Camus, 13 décembre 2021, Lormont.

Don du sang

Brassens Camus, le lundi 13 décembre à 16:00

Pour donner son sang il faut avoir entre 18 et 70 ans et répondre à un certain nombre de conditions… Pour savoir si vous êtes éligible au don du sang, l’EFS a mis à votre disposition [un questionnaire en ligne](https://dondesang.efs.sante.fr/test-aptitude-au-don). Si vous n’êtes pas disponibles à ces dates, de nombreuses autres possibilités sont offerts dans les autres communes de la rive droite et de la métropole. Elle sont toutes recensées ici : [https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte](https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte)

Entrée libre

Donner son sang c’est facile, rapide, pas douloureux et sans effets secondaires (hormis un léger sentiment de bonne conscience et de devoir accompli). Donnez peu, donnez beaucoup : sauvez une vie !

Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T16:00:00 2021-12-13T20:00:00