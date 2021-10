Bellevaux Bellevaux 74470, Bellevaux Don du sang – Bellevaux Bellevaux Bellevaux Catégories d’évènement: 74470

Bellevaux

Don du sang – Bellevaux Bellevaux, 24 janvier 2021, Bellevaux. Don du sang – Bellevaux 2021-01-24 16:30:00 – 2021-01-24 19:30:00 Salle des Fêtes 111 Route de la Cour

Bellevaux 74470 Bellevaux La collecte de sang de Bellevaux se déroulera sur RENDEZ-VOUS préalable.

Avant de prendre rendez-vous, nous vous proposons de vérifier votre aptitude au don directement sur notre site Internet :

https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner dondusang.bellevaux@gmail.com +33 6 87 22 56 92 http://www.dondusang.net/rewrite/site/37/etablissement-francais-du-sang.htm?idRubrique=756 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: 74470, Bellevaux Autres Lieu Bellevaux Adresse Salle des Fêtes 111 Route de la Cour Ville Bellevaux lieuville 46.258#6.53258