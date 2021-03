Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne don du sang Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

don du sang, 24 février 2020 16:00:00 – 19:30:00 Communs du château Allee Alois Monnet (Bagnoles-de-l'Orne)

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Même après le couvre-feu, vous pouvez donner votre sang. Prenez 1h et sauvez 3 vies !

Pour donner son sang, il faut : être âgé(e) de 18 à 70 ans, se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et s’hydrater.

Pour prendre rendez-vous https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/.

