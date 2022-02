Don du sang Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Organisé par l’Établissement Français du Sang en partenariat avec l’ADSB de la Ferté-Macé Le saviez-vous ? En 1 heure vous pouvez sauver trois vies. Alors, pourquoi ne pas prendre une heure de votre temps ? Renseignement 07 61 70 87 87.

Organisé par l'Établissement Français du Sang en partenariat avec l'ADSB de la Ferté-Macé Le saviez-vous ? En 1 heure vous pouvez sauver trois vies. Alors, pourquoi ne pas prendre une heure de votre temps ? Renseignement 07 61 70 87 87.

Réservation 02 33 31 24 04 aurelie.vaillant@efs.sante.fr ou https://dondesang.efs.sante.fr/

