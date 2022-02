Don du sang au musée d’Art et d’Archéologie Senlis, 28 mars 2022, Senlis.

Don du sang au musée d’Art et d’Archéologie Senlis

2022-03-28 10:00:00 – 2022-03-28 13:00:00

Senlis Oise Senlis Oise

0 0 Le musée d’Art et d’Archéologie de Senlis met ses espaces à disposition de l’Établissement français du sang pour toute une journée, afin d’organiser une nouvelle collecte. Les stocks de sang sont en effet au plus bas, il est essentiel de se mobiliser ! Les donneurs sont accueillis dans les salles d’archéologie et peuvent observer les œuvres d’art lors de la collecte. Puis, des visites sont organisées dans d’autres salles pour les personnes qui le souhaitent.

Sur inscription via le site internet de l’EFS

musees@ville-senlis.fr +33 3 44 24 86 72

dernière mise à jour : 2022-02-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme