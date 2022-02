DON DU SANG Angles Angles Catégories d’évènement: Angles

Vendée

DON DU SANG Angles, 7 avril 2022, Angles. DON DU SANG Salle polyvalente Route de la Tranche Angles

2022-04-07 15:30:00 – 2022-04-07 19:00:00 Salle polyvalente Route de la Tranche

Angles Vendée Angles https://mon-rdv-dondesang.esf.sante.fr/ Salle polyvalente Route de la Tranche Angles

dernière mise à jour : 2022-02-05 par

Détails Catégories d’évènement: Angles, Vendée Autres Lieu Angles Adresse Salle polyvalente Route de la Tranche Ville Angles lieuville Salle polyvalente Route de la Tranche Angles Departement Vendée

Angles Angles Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angles/

DON DU SANG Angles 2022-04-07 was last modified: by DON DU SANG Angles Angles 7 avril 2022 Angles Vendée

Angles Vendée