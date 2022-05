Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Catégories d’évènement: 87700

AIXE SUR VIENNE

Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne, 8 juin 2022, Aixe-sur-Vienne. Don du sang Aixe-sur-Vienne Salle Yves Montand Aixe-sur-Vienne

2022-06-08 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-08 19:00:00 19:00:00

Salle Yves Montand 87700 Aixe-sur-Vienne Collecte de sang sur rendez-vous.

dondesang.efs.sante.fr La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 08 juin dans la salle Yves Montand à Aixe-sur-Vienne, place du Champ de Foire.

De 15h00 à 19h00. Collecte de sang sur rendez-vous.

dondesang.efs.sante.fr Salle Yves Montand Aixe-sur-Vienne

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 87700, AIXE SUR VIENNE Autres Lieu Aixe-sur-Vienne Adresse Salle Yves Montand Ville Aixe-sur-Vienne lieuville Salle Yves Montand Aixe-sur-Vienne

Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne 2022-06-08 was last modified: by Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne 8 juin 2022

Aixe-sur-Vienne