Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire, Haute-Loire Don du sang à Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Catégories d’évènement: Aurec-sur-Loire

Haute-Loire

Don du sang à Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire, 3 novembre 2021, Aurec-sur-Loire. Don du sang à Aurec-sur-Loire 2021-11-03 – 2021-11-03

Aurec-sur-Loire Haute-Loire Aurec-sur-Loire http://www.mairie-aurec.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par Office de Tourisme Loire Semène

Détails Catégories d’évènement: Aurec-sur-Loire, Haute-Loire Autres Lieu Aurec-sur-Loire Adresse Ville Aurec-sur-Loire lieuville 45.37007#4.20055