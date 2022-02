Don du sang à Aumale Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Aumale Seine-Maritime Les besoins en produits sanguins ne faiblissent pas tout au long de l’année. Pensez à un geste simple, solidaire et citoyen : donnez votre sang ! 500 dons de sang sont nécessaires par jour en Normandie Vous aussi vous avez ce pouvoir, alors venez le partager :

Rendez-vous ce mardi à la salle des fêtes d’ Aumale (5 Rue Jean Moulin) de 14h00 à 18h30. Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Exceptionnellement sur rendez-vous, pour éviter l’attente et les rassemblements, sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr Informations pratiques :

Pour donner son sang, il faut :

– Avoir entre 18 et 70 ans

– Peser + 50kg

– Après 60 ans le premier don est soumis à l’appréciation d’un médecin de l’EFS

– Etre en bonne santé

– Ne pas être à jeun et bien s’hydrater Bon à savoir :

Pour un 1er don, il faudra vous munir d’une pièce d’identité.

Dès votre arrivée à votre départ comptez au moins 45 min. (Le prélèvement lui même dure 10 min) Plus d’informations :

