Don du sang

Don du sang, 15 décembre 2022, . Don du sang

2022-12-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-15 19:30:00 19:30:00 Vous voulez faire un geste solidaire ? Vous pouvez en donnant votre sang à l’Espace Culturel Saint-Exupéry.

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité. dernière mise à jour : 2022-01-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville