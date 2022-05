Don du sang

2022-10-27 15:00:00 – 2022-10-27 19:00:00 Collecte de sang de 15h à 19h à la salle des fêtes.

Afin d’éviter une attente trop longue, il est fortement conseillé de prendre rendez-vous sur le site RESADON.

Amicale de Saint-Astier 05 53 08 64 88 Collecte de sang de 15h à 19h à la salle des fêtes.

Amicale de Saint-Astier 05 53 08 64 88

