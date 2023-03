Balade naturaliste : envol vers d’autres mondes Don Don Catégories d’Évènement: Don

Balade naturaliste : envol vers d’autres mondes Don, 22 octobre 2023, Don. Balade naturaliste : envol vers d’autres mondes Dimanche 22 octobre, 09h00 Don Gratuit Ouvrez grand les yeux et les oreilles, partez à la rencontre des petites bêtes à plume en plein voyage. En halte ou en migration active sur le site de la Louvière, c’est l’occasion idéale pour observer des oiseaux venus d’ailleurs.

Balade animée par les écogardes de la MEL

Rendez-vous à partir de 9h

Durée 2h,

Lieu : parking du cimetière de Don, rue de l’Abbé Dubus.

