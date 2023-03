Balade naturaliste: une fin d’après-midi au fil de l’eau Don Don Catégories d’Évènement: Don

Nord

Balade naturaliste: une fin d’après-midi au fil de l’eau Don, 23 mai 2023, Don. Balade naturaliste: une fin d’après-midi au fil de l’eau Mardi 23 mai, 18h00 Don Gratuit Tandis que le soleil descend et que la lumière se tamise, la vie se prépare doucement au repos nocturne et ralentit. Profitez un instant de la quiétude d’une nature qui se régénère, le temps d’une balade paisible au fil de l’eau le long des étangs de Don.

Une balade animée par les écogardes de la MEL Heure de rendez-vous : 18h

Durée: 1h30

Lieu : parking du cimetière de Don, rue de l’Egalité, Don

N° de tél pour renseignements: 03 20 63 11 22

Bon à savoir: Prévoir chaussures et tenue adaptées à la météo Don rue de l’Egalité Don Don 59272 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T18:00:00+02:00 – 2023-05-23T19:30:00+02:00

2023-05-23T18:00:00+02:00 – 2023-05-23T19:30:00+02:00 balade eau

Détails Catégories d’Évènement: Don, Nord Autres Lieu Don Adresse rue de l’Egalité Don Ville Don Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Don Don

Don Don Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/don/

Balade naturaliste: une fin d’après-midi au fil de l’eau Don 2023-05-23 was last modified: by Balade naturaliste: une fin d’après-midi au fil de l’eau Don Don 23 mai 2023 don DON Don

Don Nord