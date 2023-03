Balade naturaliste : les pieds dans l’eau, la tête dans les nuages … Don Don Catégories d’Évènement: Don

Nord

Balade naturaliste : les pieds dans l’eau, la tête dans les nuages … Don, 29 avril 2023, Don. Balade naturaliste : les pieds dans l’eau, la tête dans les nuages … Samedi 29 avril, 15h00 Don Gratuit Au travers d’une balade au sein d’une zone humide, découvrons ensemble la richesse des lieux, et laissons-nous guider par notre imaginaire afin d’appréhender la vie au fil de l’eau, des saisons, à nos pieds jusque dans les nuages. Balade animée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO Nord)

Rendez-vous de 15h à 17h.

Lieu au parking en face de l’entrée du site de la Louvière, rue de l’Égalité, 59272 Don Don rue de l’Egalité Don Don 59272 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.84.19.92 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T17:00:00+02:00

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T17:00:00+02:00 Jean-Pierre Barbieux

