Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique En Loire-Atlantique et Vendée il faut 300 donneurs par jour pour répondre à tous les malades. Cela nécessite un travail quotidien de recherche de donneurs de la part des établissements de transfusion et des associations de donneurs de sang bénévoles.

En donnant un peu de votre sang, vous pouvez sauver une vie. Pour les malades, les opérés : Merci. Le don du sang est sans conséquence pour la santé. N’hésitez pas !… Soyez généreux !…

