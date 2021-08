Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire, Yssingeaux Don de Sang Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Don de Sang Yssingeaux, 7 septembre 2021, Yssingeaux. Don de Sang 2021-09-07 – 2021-09-07 Rue Jean de Bourbon Foyer Rural

Yssingeaux Haute-Loire Donnez votre sang et sauvez des vies ! +33 4 71 59 10 76 http://www.ot-des-sucs.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Ville Yssingeaux lieuville 45.14128#4.13033