Si une seule poche de sang n’a jamais manqué en France pour soigner les patients et particulièrement au cours des deux années écoulées de crise sanitaire, l’EFS fait aujourd’hui face à une situation critique et c’est ce qui l’amène à publier un « bulletin d’urgence vitale » pour la première fois de son histoire. Le stock de produits sanguins est en dessous du seuil de sécurité et cela depuis plusieurs jours. 70 000 poches de globules rouges sont aujourd’hui en réserve alors qu’il en faudrait 100 000. La vague liée au variant Omicron, qui a touché en quelques semaines plusieurs millions de Français, a ajouté deux éléments critiques : l’auto-ajournement de certains donneurs de sang et un fort taux d’absentéisme du personnel de l’EFS. Cette situation pourrait s’avérer dangereuse à court terme pour soigner les patients. Cette perspective est absolument inenvisageable. L’EFS rappelle aujourd’hui avec force et gravité l’importance du don de sang dans le système de santé publique : 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients dont une grande majorité trouve dans les transfusions sanguines la seule alternative pour être soignés. [https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/38711/sang/09-03-2022](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/38711/sang/09-03-2022) Le niveau des réserves de sang de la France est aujourd’hui en dessous du seuil de sécurité et cela depuis plusieurs jours. Mobilisez vous lors de la collecte de Castanet le 9 mars ! Salle de Vic Route d’Escalquens, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Grande Bordé Haute-Garonne

