Sèvremont Sèvremont Sèvremont, Vendée DON DE SANG Sèvremont Sèvremont Catégories d’évènement: Sèvremont

Vendée

DON DE SANG Sèvremont, 15 septembre 2021, Sèvremont. DON DE SANG 2021-09-15 15:30:00 – 2021-09-15 19:30:00 Les Châtelliers-Châteaumur Complexe sportif du Guittion

Sèvremont Vendée https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/32185/sang/25-08-2021 dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Sèvremont, Vendée Autres Lieu Sèvremont Adresse Les Châtelliers-Châteaumur Complexe sportif du Guittion Ville Sèvremont lieuville 46.85136#-0.82279