Don de sang Salle Jean Lurçat Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Don de sang Salle Jean Lurçat, 27 janvier 2022, Bègles. Don de sang

Salle Jean Lurçat, le jeudi 27 janvier à 15:00

Nous sommes en appel d’URGENCE DON DE SANG : 3 SEMAINES POUR TOUS DONNER ET REMONTER IMPERATIVEMENT LES RESERVES !! Infos COVID-19 : Le passe sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Avant et après une injection du vaccin contre la Covid-19, il n’y a aucun délai d’ajournement Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire, accompagné de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées.. Vous avez été testé.e positif au Covid : • SANS symptômes, vous devez patienter 14 jours • AVEC symptômes, vous devrez attendre 14 jours après la guérison Vous êtes cas contact : • Si vous avez un schéma vaccinal complet, vous pouvez donner • Sinon, vous devez attendre 14 jours

Sur inscription

URGENCE DON DE SANG Salle Jean Lurçat 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T15:00:00 2022-01-27T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Salle Jean Lurçat Adresse 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Ville Bègles lieuville Salle Jean Lurçat Bègles Departement Gironde

Salle Jean Lurçat Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/