Don de sang Salle Jean Lurçat, 24 décembre 2021, Bègles. Don de sang

Salle Jean Lurçat, le vendredi 24 décembre à 09:00

Nous sommes en appel d’URGENCE DON DE SANG : 3 SEMAINES POUR TOUS DONNER ET REMONTER IMPERATIVEMENT LES RESERVES !! Infos COVID-19 : Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Avant et après une injection du vaccin contre la Covid-19, il n’y a aucun délai d’ajournement Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire, accompagné de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées.. Nous connaissons la générosité des donneurs du territoire et comptons sur votre relais pour diffuser largement les supports de communication qui favoriseront la fréquentation de la collecte (Site internet, réseaux sociaux, communication internet et auprès de vos partenaires….)

Sur inscription

URGENCE DON DE SANG Salle Jean Lurçat 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Bègles Gironde

