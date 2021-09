Bègles Salle Jean Lurçat Bègles, Gironde Don de sang Salle Jean Lurçat Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Don de sang Salle Jean Lurçat, 27 septembre 2021, Bègles. Don de sang

Salle Jean Lurçat, le lundi 27 septembre à 15:00

collecte de sang de Bègles voici le lien pour vous inscrire : Salle Jean Lurçat | Mon RDV Don de Sang [https://efs.link/tpd2H](https://efs.link/tpd2H) Infos COVID-19 : Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Avant et après une injection du vaccin contre la Covid-19, il n’y a aucun délai d’ajournement Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire, accompagné de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées.. APPEL D’URGENCE : Les réserves de sang sont toujours critiques depuis cet été et les cessions des produits sanguins labiles restent très élevées . Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients chaque année. Salle Jean Lurçat 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-27T15:00:00 2021-09-27T19:00:00

