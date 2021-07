Batz sur mer Salle Jean Fréour Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Don de sang Salle Jean Fréour Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

L’établissement français du sang organise un don du sang sur la commune. Collecte sur rendez-vous. Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

L’établissement français du sang organise un don du sang sur la commune. Collecte sur rendez-vous. Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr Salle Jean Fréour 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T09:30:00 2021-07-15T12:30:00

