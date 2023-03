DON DE SANG Salle des fêtes Plainfaing Catégories d’Évènement: Plainfaing

Vosges

DON DE SANG Salle des fêtes, 15 mars 2023, Plainfaing . DON DE SANG 11 Place de l’église Salle des fêtes Plainfaing Vosges Salle des fêtes 11 Place de l’église

2023-03-15 16:30:00 16:30:00 – 2023-03-15 19:30:00 19:30:00

Salle des fêtes 11 Place de l’église

Plainfaing

Vosges Pour prendre rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr ou l’appil Don de sang. +33 3 83 44 71 28 Salle des fêtes 11 Place de l’église Plainfaing

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Plainfaing, Vosges Autres Lieu Plainfaing Adresse Plainfaing Vosges Salle des fêtes 11 Place de l'église Ville Plainfaing Departement Vosges Lieu Ville Salle des fêtes 11 Place de l'église Plainfaing

Plainfaing Plainfaing Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plainfaing /

DON DE SANG Salle des fêtes 2023-03-15 was last modified: by DON DE SANG Salle des fêtes Plainfaing 15 mars 2023 11 Place de l'église Salle des fêtes Plainfaing Vosges Salle des fêtes Plainfaing Vosges

Plainfaing Vosges