DON DE SANG Salle des Fêtes Escalquens, 22 novembre 2021, Escalquens. DON DE SANG

Salle des Fêtes Escalquens, le lundi 22 novembre à 14:00

Prise de rendez-vous recommandée [ici](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=15&lieu=ESCALQUENS&date=2021-11-22) Pièce d’identité obligatoire pour tous les donneurs Le pass sanitaire n’est pas demandé prenez rendez-vous dès maintenant ! Salle des Fêtes Escalquens Place de l’Enclos – Escalquens Escalquens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T14:00:00 2021-11-22T19:00:00

