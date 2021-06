Don de sang Salle des fêtes, 5 août 2021-5 août 2021, Erquy.

Don de sang

Salle des fêtes, le jeudi 5 août à 10:00

L’**Établissement français du sang (EFS)** a donc besoin de vous et lance un appel d’urgence ! Malgré le contexte sanitaire, nous devons restés mobilisés et continuer à donner régulièrement. Il est donc important que le plus grand nombre de donneurs entendent l’appel et se déplacent en masse pour donner dès à présent et particulièrement les personnes du groupe O & B. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients. L’EFS et les malades ont besoin de la solidarité de tous ! Mobilisez-vous aussi souvent que possible ! Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang. [Suis-je éligible au don de sang ?](https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner) [Cartographie des collectes](https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte)

collecte à Erquy

Salle des fêtes Erquy Erquy Côtes d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T18:00:00