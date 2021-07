Libourne Salle des Charruauds Gironde, Libourne Don de sang Salle des Charruauds Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Prenez RDV en ligne sur mon-rdv-dondesang [en cliquant ici](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&date=®ion=10&lieu=LIBOURNE) Pensez à vérifier votre aptitude au don avant de prendre RDV Si vous avez des symptômes de la Covid-19, ou si vous avez été cas contact dans les 14 derniers jours, merci de différer votre don. Vous devrez vous présenter masqué.e (même si un masque chirurgical vous sera remis). Pièce d’identité obligatoire. Les accompagnants (non donneurs) ou enfants ne sont pas autorisés. Prenez RDV sur mon-rdv-dondesang Salle des Charruauds 54 rue Max Linder Libourne Libourne Gironde

