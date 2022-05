Don de sang Saint-Paulien Saint-Paulien Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Paulien

Don de sang Saint-Paulien, 4 août 2022, Saint-Paulien. Don de sang Saint-Paulien

2022-08-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-04 18:00:00 18:00:00

Saint-Paulien Haute-Loire Saint-Paulien En 1 heure vous pouvez sauver 3 vies!

Afin de limiter votre attente et nous permettre de mieux lisser les flux de donneurs, nous vous demandons de privilégier les rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang. Saint-Paulien

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Paulien Autres Lieu Saint-Paulien Adresse Ville Saint-Paulien lieuville Saint-Paulien Departement Haute-Loire

Don de sang Saint-Paulien 2022-08-04 was last modified: by Don de sang Saint-Paulien Saint-Paulien 4 août 2022 Haute-Loire Saint-Paulien

Saint-Paulien Haute-Loire