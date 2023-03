Don de sang Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist Catégories d’Évènement: Finistère

Plounévez-Lochrist

Don de sang, 18 décembre 2023, Plounévez-Lochrist

2023-12-18 09:00:00 – 2023-12-18 13:00:00

Finistère Plounévez-Lochrist L’amicale pour le don de sang de Plouescat et l’EFS de Brest vous invite à donner votre sang.

Les malades en besoin toute l’année!

Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, vous devez peser + de 50kg, ne pas venir à jeun… Une pièce d’identité vous sera demandée. adsb.plouescat@gmail.com Plounévez-Lochrist

