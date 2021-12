Don de sang Plounévez-Lochrist, 20 décembre 2021, Plounévez-Lochrist.

Don de sang Plounévez-Lochrist

2021-12-20 08:45:00 – 2021-12-20 13:00:00

Plounévez-Lochrist Finistère Plounévez-Lochrist

En France, 10.000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. Un don, c’est 3 vies sauvées ! Vous pouvez donner entre 18 et 70 ans si vous pesez + de 50 kg. Pour un 1er don on vous demandera une pièce d’identité.

On compte sur vous!

adsb.plouescat@gmail.com +33 6 67 55 42 45

En France, 10.000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. Un don, c’est 3 vies sauvées ! Vous pouvez donner entre 18 et 70 ans si vous pesez + de 50 kg. Pour un 1er don on vous demandera une pièce d’identité.

On compte sur vous!

Plounévez-Lochrist

dernière mise à jour : 2021-12-14 par