Plouescat

Don de sang Salle Kan ar Mor 1B Place Charles De Gaulle Plouescat

2022-08-26 09:00:00 – 2022-08-26 13:00:00 Salle Kan ar Mor 1B Place Charles De Gaulle

Plouescat Finistère Plouescat Tout au long de l’année, pensez au don du sang, les besoins des patients sont quotidiens!

Actuellement les réserves sont en dessous du seuil de sécurité.

Réservez votre RDV sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Pour donner votre sang il faut :

Se sentir en bonne santé

Être âgé(e) de 18 à 70 ans

Peser au moins 50 kg

Être muni(e) d’une pièce d’identité

Salle Kan ar Mor 1B Place Charles De Gaulle Plouescat

