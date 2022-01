Don de Sang Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Plouescat

Don de Sang Plouescat, 8 juillet 2022, Plouescat. Don de Sang Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat

2022-07-08 08:50:00 – 2022-07-08 13:00:00 Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin

Plouescat Finistère L’amicale pour le don de sang de Plouescat et l’établissement français du sang de Brest vous invitent à donner votre sang. Les besoins sont constants. Vous pouvez sauver des vies!

Vous avez entre 18 et 70 ans révolus, vous pesez au moins 50 kgs… nous comptons sur vous! adsb.plouescat@gmail.com L’amicale pour le don de sang de Plouescat et l’établissement français du sang de Brest vous invitent à donner votre sang. Les besoins sont constants. Vous pouvez sauver des vies!

Vous avez entre 18 et 70 ans révolus, vous pesez au moins 50 kgs… nous comptons sur vous! Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Médiathèque l'Atelier 14 Place du Dauphin Ville Plouescat lieuville Médiathèque l'Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat

Plouescat Plouescat https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/