Don de Sang Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Moliets-et-Maa

Don de Sang Moliets-et-Maa, 26 juillet 2022, Moliets-et-Maa. Don de Sang

Centre de Séminaires Place de la Bastide Moliets-et-Maa Landes Place de la Bastide Centre de Séminaires

2022-07-26 09:00:00 – 2022-07-26 12:30:00

Place de la Bastide Centre de Séminaires

Moliets-et-Maa

Landes Est-ce que tu donnes pour les vacances? L’EFS a besoin de vous!

Ne pas venir à jeun. Etre âgé de 18 ans. se munir d’une pièce d’identité. Est-ce que tu donnes pour les vacances? L’EFS a besoin de vous!

Ne pas venir à jeun. Etre âgé de 18 ans. se munir d’une pièce d’identité. +33 800 74 41 00 Est-ce que tu donnes pour les vacances? L’EFS a besoin de vous!

Ne pas venir à jeun. Etre âgé de 18 ans. se munir d’une pièce d’identité. EFS

Place de la Bastide Centre de Séminaires Moliets-et-Maa

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Moliets-et-Maa Autres Lieu Moliets-et-Maa Adresse Moliets-et-Maa Landes Place de la Bastide Centre de Séminaires Ville Moliets-et-Maa lieuville Place de la Bastide Centre de Séminaires Moliets-et-Maa Departement Landes

Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moliets-et-maa/

Don de Sang Moliets-et-Maa 2022-07-26 was last modified: by Don de Sang Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa 26 juillet 2022 Centre de Séminaires Place de la Bastide Moliets-et-Maa Landes

Moliets-et-Maa Landes