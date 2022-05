Don de sang Maison pour tous Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Maison pour tous, le mercredi 22 juin à 14:30

**Mercredi 22 juin, l’Établissement français du sang en partenariat avec l’Amicale des donneurs de sang de Chantepie organise une collecte de 14:30 à 19:00 à la Maison pour tous**. Nous vous invitons nombreux à **vous inscrire**, à l’horaire qui vous convient sur la plateforme: [**_[https://efs.link/Hp5CM](https://efs.link/Hp5CM)_**](https://efs.link/Hp5CM), et à donner un peu de votre sang.

Pour donner son sang, il faut avoir bien déjeuné, être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg, être en bonne santé et se munir d’un justificatif d’identité.

2022-06-22T14:30:00 2022-06-22T19:00:00

