Don de Sang Gourdon

Don de Sang 23 novembre 2022

Salle des Pargueminiers EFS Gourdon Lot

2022-11-23 10:00:00 – 2022-11-23 13:30:00

Lot Chaque année, grâce à la générosité des donneurs, 1 million de patients sont soignés. Il n’existe pas de produit capable de se substituer aux produits sanguins. Nous avons besoin de vous!

En partenariat avec l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles.

Privilégiez la prise de RDV sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr Partagez votre pouvoir de sauver des vies! ©EFS

