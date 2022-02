Don de sang, don d’amour ! Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Don de sang, don d’amour ! Strasbourg, 14 février 2022, Strasbourg. Don de sang, don d’amour ! Strasbourg

2022-02-14 14:30:00 – 2022-02-14 20:00:00

Strasbourg Bas-Rhin Strasbourg Bas-Rhin EUR En partenariat avec « Strasbourg mon amour », la Ville et les Musées de Strasbourg, l’Établissement français du sang vous invite à partager votre amour en donnant votre sang pour la Saint-Valentin ! En couple, entre amis, en famille ou en solo, venez faire battre des cœurs : le don de sang est un geste fort de partage, indispensable pour sauver de nombreuses vies. Pour ce don placé sous le signe de l’amour, l’Aubette 1928 ouvre ses portes aux donneurs de sang, l’occasion d’accomplir ce geste citoyen dans un cadre exceptionnel en plein de cœur de Strasbourg ! +33 3 68 98 50 00 En partenariat avec « Strasbourg mon amour », la Ville et les Musées de Strasbourg, l’Établissement français du sang vous invite à partager votre amour en donnant votre sang pour la Saint-Valentin ! En couple, entre amis, en famille ou en solo, venez faire battre des cœurs : le don de sang est un geste fort de partage, indispensable pour sauver de nombreuses vies. Pour ce don placé sous le signe de l’amour, l’Aubette 1928 ouvre ses portes aux donneurs de sang, l’occasion d’accomplir ce geste citoyen dans un cadre exceptionnel en plein de cœur de Strasbourg ! Strasbourg

dernière mise à jour : 2022-02-08 par Office de tourisme de Strasbourg et sa région Système d’informations touristique AlsaceSystème d’informations touristique Alsace

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Strasbourg Adresse Ville Strasbourg lieuville Strasbourg Departement Bas-Rhin

Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Don de sang, don d’amour ! Strasbourg 2022-02-14 was last modified: by Don de sang, don d’amour ! Strasbourg Strasbourg 14 février 2022 Bas-Rhin Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin