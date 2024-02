Don de sang Salle des fêtes Audenge, mercredi 28 février 2024.

Actuellement, le niveau des réserves de sang est fragile.

Le début d’année est une période où la fréquentation des collectes est en baisse suite aux épidémies hivernales, alors donner son sang, utile pour aider un malade dans le besoin. Une belle façon de commencer l’année, n’est-ce pas ?

Le saviez-vous ?

Dans les situations d’urgence, les poches de sang doivent être disponibles en moins d’une demi-heure pour ne pas nuire à la santé des patients.

1000 dons par jour sont nécessaires en Nouvelle-Aquitaine pour soigner les malades.

Donner son sang c’est

– contribuer à soigner et maintenir en bonne santé plusieurs milliers d’hommes et de femmes

un geste généreux et désintéressé

En 1h, vous pouvez sauver 3 vies.

Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/97382/sang/15-01-2024 .

Début : 2024-02-28 15:30:00

fin : 2024-02-28 19:00:00

Salle des fêtes 24 ter Allée Ernest de Boissière

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

