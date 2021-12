Aubenas Aubenas Ardèche, Aubenas Don de sang Aubenas Aubenas Catégories d’évènement: Ardèche

Aubenas

Don de sang Aubenas, 21 avril 2021, Aubenas. Don de sang Espace Lienhart 50 Chemin de Ripotier Aubenas

2021-04-21 08:00:00 – 2021-04-21 12:30:00 Espace Lienhart 50 Chemin de Ripotier

Aubenas Ardêche Aubenas Se munir d’une pièce d’identité et de son stylo. Ne pas venir à jeun.

Uniquement sur rendez-vous au 04 75 82 44 05 ou sur www.resadon.fr. +33 4 75 35 41 22 https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ Espace Lienhart 50 Chemin de Ripotier Aubenas

